Libico Al Mishri si rammarica per 'ritorno dittatura' in Tunisia

TUNISI - Khaled Al Mishri, presidente dell'Alto Consiglio di Stato libico (Hcs), una sorta di Senato che a Tripoli, funge da contrappeso istituzionale al Parlamento insediato a Tobruk, nell'est, si è rammaricato del "ritorno della dittatura" in Tunisia, esprimendo la sua solidarietà all'oppositore tunisino in carcere Rached Ghannouchi, leader del partito islamico tunisino Ennahdha.



Al Mishri, ha deplorato in un messaggio su Twitter la detenzione in Tunisia del "presidente del Parlamento eletto dal popolo, l'intellettuale militante Rached Ghannouchi, a causa di un'opinione da lui espressa". "Questo sviluppo assurdo testimonia il ritorno della dittatura, dell'ingiustizia e della messa a tacere della libertà di espressione in Tunisia".



"Ghannouchi, non sei solo", ha aggiunto. Ghannouchi, 81 anni, principale oppositore del presidente Kais Saied, è in carcere dal 17 aprile scorso a seguito di dichiarazioni in cui aveva affermato che la Tunisia sarebbe stata minacciata da una "guerra civile" se i partiti di sinistra o quelli dell'Islam politico come Ennahdha, fossero stati eliminati. Lunedì scorso Ghannouchi è stato condannato in Tunisia a un anno di carcere in contumacia per "apologia del terrorismo" in un altro fascicolo per il quale era stato ascoltato a febbraio dal centro giudiziario antiterrorismo, a seguito a una denuncia presentata da un sindacato di polizia che lo accusava di istigare i tunisini a uccidersi a vicenda, per aver affermato all'inizio del 2022 durante i funerali di un funzionario di Ennahdha che il defunto "non temeva né i governanti né i tiranni".