In Turchia l'opposizione contesta il risultato elettorale

ISTANBUL - Il maggior partito di opposizione in Turchia Chp ha contestato il risultato delle elezioni di domenica scorsa denunciando presunte irregolarità e ha presentato obiezioni al Consiglio Elettorale turco Ysk.



Secondo il vice presidente del partito, Muharrem Ekek, sono state rilevate discrepanze tra i risultati raccolti dal partito e quelli ufficiali presentati dallo Ysk in 2.269 seggi nelle schede relative alle elezioni presidenziali, dove il candidato delle opposizioni Kemal Kilicdaroglu ha ottenuto poco meno del 45% dei voti e il capo di Stato in carica Recep Tayyip Erdogan il 49,5%, e in 4.825 seggi relativi alle parlamentari, dove la coalizione di opposizione ha ottenuto meno voti rispetto a quella di Erdogan, su 201.807 seggi in totale. Secondo il Chp, le presunte irregolarità avrebbero in parte penalizzato i partiti e il candidato delle opposizioni. Anche altre due formazioni di opposizione, il Partito dei lavoratori di Turchia Tip e il Partito della Sinistra Verde Ysp, hanno denunciato alcune presunte irregolarità.