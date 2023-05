20 anni fa le stragi di Casablanca che sconvolsero il Marocco

(di Olga Piscitelli)

RABAT - "Alle vittime del terrorismo dico: tutti siamo vittime. Io sono stato vittima di un'ideologia estremista e voi siete stati vittime dell'applicazione di questa ideologia". Così H.H., finito in carcere perché accusato di aver fatto parte del gruppo di assalto per gli attentati di Casablanca, di cui oggi ricorrono i 20 anni. La sua testimonianza è raccolta in un dossier che il Marocco dedica alla dolora commemorazione. Quell'attacco nel cuore della città, con quattro punti scelti e 14 terroristi che si sono fatti esplodere all'interno di un ristorante popolare, in un albergo di lusso, vicino a un centro di cultura ebraica e vicino ad un ristorante italiano, ha profondamente segnato la storia del Marocco e dato una svolta alla strategia di lotta antiterroristica.



In tutto ci furono 33 morti e oltre un centinaio di feriti.



Il Marocco, Paese musulmano, guidato da un re che si dice comandante dei credenti dell'Islam, scoprì quel giorno con orrore di avere il terrorismo tra le sue mura. Tutti kamikaze provengono da Sidi Moumen, un quartiere nato attorno a una discarica di Casablanca. Uno choc che ha ridefinito la lotta al terrorismo, sia quella di stato sia quella culturale. Tra il 2003 e il 2015, il Paese si è dotato di due leggi quadro antiterrorismo e di un Bureau central d'investigation judicaire, l'FBI marocchina, che ha smantellato cellule, 90 negli ultimi otto anni, con oltre 1.500 arresti, per ipotesi di reato che vanno dall' apologia del terrorismo al tentativo di organizzare gruppi d'azione. Persuasi che il terrorismo nasce dall'ignoranza, i parlamento e re hanno varato piani di alfabetizzazione e campagna per ridefinire le bidonville, e riabilitare le periferie povere. Un progetto di riforma dei quadri religiosi controlla le scuole dove si formano gli imam e sorveglia, ogni venerdì, i testi delle prediche di tutte le moschee del Marocco.



Sul piano culturale, dalla tragedia degli attentati sono nati romanzi e saggi. Tra questi, "Les etoile de Sidi Moumen" (Le stelle di Sidi Moumen), di Mahi Binebine, tradotto in italiano per Rizzoli, con il titolo "Il grande salto". "Sono andato a vedere quel quartiere da dove erano partiti gli attentatori. Ho visto che c'erano dei ragazzini che giocavano a pallone, in mezzo alla discarica: erano le stelle di cui volevo scrivere", ha raccontato all'ANSA Binebine. Dal libro, nel 2012 è nato un film, girato da Nabil Ayouch. E dalla sinergia tra scrittore e regista è nato un centro culturale che ha cambiato le sorti del malfamato quartiere di Casablanca. Un centro che ha lo stesso titolo del libro, Les etoiles de Sidi Moumen (Le stelle di Sidi Moumen), per educare i ragazzi all'arte. Oggi, a 20 anni dagli attentati i centri per formare i ragazzi meno fortunati sono diffusi in quasi tutte le medine del Marocco, da Marrakech a Fes, da Agadir a Tangeri. Ed è con orgoglio che Binebine, scrittore, ma anche pittore e scultore, annuncia: "Presto ne apriremo altri, ne abbiamo in cantiere 14".