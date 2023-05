La Siria partecipa a riunione preparatoria della Lega Araba

BEIRUT - Per la prima volta dopo quasi 12 anni, rappresentanti siriani hanno preso parte oggi a Gedda, in Arabia Saudita, a una riunione della Lega Araba in vista dell'incontro di venerdì prossimo. Lo riferiscono media panarabi e sauditi che danno conto della presenza della delegazione giunta da Damasco per la riunione preparatoria.



La Siria era stata sospesa dalla Lega Araba alla fine del 2011 in seguito alla sanguinosa repressione governativa delle proteste anti-regime scoppiate quell'anno in diverse città.



Nelle settimane scorse si è assistito a un'accelerazione del processo di normalizzazione dei rapporti tra il governo siriano, sostenuto da Iran e Russia, e le cancellerie dei Paesi arabi, con l'esclusione di Qatar, Kuwait e Marocco. Una settimana fa la Siria è stata formalmente reintegrata nella Lega Araba e il presidente Bashar al Assad è stato invitato a partecipare al summit dell'organizzazione panaraba previsto per questo venerdì in Arabia Saudita.