Alta affluenza a Siviglia per una delle processioni più sentite

MADRID - Alta affluenza di pubblico tra la scorsa notte e le prime ore di oggi a Siviglia in occasione della cosiddetta 'Madrugá', una delle processioni della settimana Settimana Santa più sentite e note in Spagna. Stando all'agenzia di stampa Efe, nelle strade della città andalusa si sono riversate per assistere all'evento religioso decine di migliaia di persone, in una notte trascorsa senza incidenti.



La 'Madrugá' è la tradizionale processione della notte tra il Giovedì e il Venerdì santo, nel corso della quale vengono ricordati gli episodi cruciali della Passione di Cristo. Inizia a mezzanotte e si prolunga fino alla mattinata del venerdì, con la partecipazione di diverse confraternite.



Come abituale, processioni per la Settimana Santa sono in corso o in programma in molteplici città e località spagnole, da Madrid a Malaga o Valladolid.