Ben Gvir vuole 'mozzare teste a Gaza' dopo lancio razzi

TEL AVIV - In seguito ai lanci di razzi dalla Striscia di Gaza il ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir (leader del partito 'Potenza ebraica') ha chiesto la convocazione immediata del consiglio di difesa del governo e ha affermato che "è giunto il momento di mozzare teste a Gaza": ossia di riprendere la esecuzioni mirate di chi fomenta attacchi armati contro Israele.



"Il governo di cui faccio parte - ha affermato - deve rispondere con potenza ai lanci di razzi di Hamas. Essi richiedono una reazione che vada oltre il bombardamento di dune di sabbia e di luoghi disabitati". Con queste parole ha espresso una critica indiretta al ministro della difesa Yoav Gallant (Likud) che propende invece per reazioni misurate, che non rischino di innescare cioè una escalation su diversi fronti.



(ANSAmed).