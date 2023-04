Parlamento Portogallo approva l'eutanasia per la quarta volta

LISBONA - Il parlamento portoghese ha approvato oggi per la quarta volta una nuova versione della legge che depenalizza l'eutanasia e il suicidio assistito. La legge era già stata respinta tre volte: da un veto presidenziale, nel 2022, e dalla Corte costituzionale, la prima volta nel 2021, l'ultima il 30 gennaio scorso. Il motivo delle bocciature precedenti risiedeva sempre nell'ambiguità del lessico utilizzato nella descrizione della malattia come "fatale" o "incurabile", lasciando, secondo i giudici, un margine eccessivo di opacità e discrezionalità.



Questa quarta versione del testo di legge riprende la definizione di "sofferenza molto intensa" causata "da malattia grave e incurabile" oppure da "lesione definitiva di estrema gravità" e "intollerabile" per il paziente. La novità è che i legislatori hanno fatto cadere certi aggettivi che comparivano nelle stesure precedenti, come "psicologica e/o spirituale" in riferimento alla sofferenza, e stabiliscono ora una sorta di precedenza del suicidio assistito, quando il paziente è ancora in grado di autosomministrarsi i farmaci letali, ed eutanasia, la quale sarà permessa solo in caso di manifesta incapacità del paziente stesso a somministrarsi i farmaci.



Questo principio di sussidiarietà fra le due tecniche, stando alle informazioni raccolte dallo stesso Dipartimento di informazione giuridica e parlamentare, è considerato un unicum rispetto a tutte le legislazioni simili già in vigore in altri Paesi. L'attuale legge portoghese, che ora passerà nuovamente per la valutazione del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, non fa riferimento neanche a chi dovrebbe certificare tale incapacità fisica del paziente ad autosomministrarsi i farmaci.