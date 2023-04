L'Ambasciatore d'Algeria in Francia torna a Parigi

L'ambasciatore algerino in Francia, Said Moussi, ha ripreso le sue funzioni a Parigi dopo essere stato richiamato per consultazioni all'inizio di febbraio per protestare contro l'espatrio clandestino di Amira Bouraoui, una attivista oggetto di un procedimento giudiziario in Algeria ma fatta riparare in Francia. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale algerina (Aps), citando un comunicato diffuso ieri sera dall'ambasciata d'Algeria a Parigi. Dopo il suo ritorno a Parigi l'ambasciatore ha incontrato la segretaria generale del ministero degli Esteri francese, Anne-Marie Descôtes.



"L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sulle prossime scadenze bilaterali nel quadro dell'agenda politica concordata tra le alte autorità algerine e francesi", viene riferito. Il richiamo del diplomatico era avvenuto l'8 febbraio in segno di protesta contro quella che Algeri considera una "violazione della propria sovranità": all'epoca la presidenza algerina aveva accusato diplomatici francesi di aver partecipato all' "esfiltrazione clandestina" dell'attivista attraverso la Tunisia.