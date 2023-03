Libia: esercito Haftar, ritrovato l'uranio scomparso

IL CAIRO - L'esercito nazionale libico di cui Khalifa Haftar è comandante generale ha fatto sapere che l'uranio dato per disperso dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) è stato ritrovano nei pressi del sito da cui era scomparso. "Il Comando generale dell'Lna: ritrovati a 5 km di distanza dal precedente deposito i fusti di uranio di cui l'Aiea aveva denunciato la scomparsa", scrive su Twitter il sito Alwasat.

I barili di uranio sono stati trovati "in un'area a soli cinque chilometri dal deposito verso il confine con il Ciad", un giorno dopo che l'Aiea ne aveva annunciato la scomparsa, scrive al Wasat citando un comunicato emesso oggi dal Comandante del Dipartimento di Orientamento Morale del Comando di Haftar, il Generale di Divisione Khaled al-Mahjoub, in risposta a quanto affermato nel rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sulla perdita di 2,5 tonnellate di uranio.