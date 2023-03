Israele: continuano le proteste, scontri a Tel Aviv

TEL AVIV - Continuano in molti luoghi di Israele le proteste del 'Giorno di resistenza' (il terzo del genere) contro la riforma giudiziaria del governo di destra di Benyamin Netanyahu. A Tel Aviv ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti - alcuni di questi arrestati - che per un periodo limitato di tempo hanno bloccato la tangenziale della città.

Poco prima sulla via Kaplan - tradizionale luogo di scelta per queste dimostrazioni - si è svolta una lunga processione di manifestanti vestiti di rosso e largo copricapo bianco come le 'Ancelle' del libro di Margaret Atwood.

Il leader dell'opposizione Yair Lapid ha condannato alcuni episodi di violenza avvenuti - a suo dire - contro i manifestanti: in particolare alcuni di essi attaccati con spray al peperoncino in due separati luoghi di Tel Aviv. "La violenza di questo tipo - ha detto - è responsabilità del governo". In tutta Israele finora, secondo i media, sono state 11 le persone arrestate dalla polizia.