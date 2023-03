Cisgiordania:a Nablus duri scontri per ingresso fedeli ebrei

TEL AVIV - Nottata di scontri a Nablus (Cisgiordania) dopo l'ingresso di una affollata comitiva di ebrei religiosi (fra cui due ministri del governo Netanyahu) nel perimetro della Tomba di Giuseppe, un luogo di culto dove si onora la memoria del figlio del patriarca biblico Giacobbe.

Secondo la radio militare, il convoglio israeliano è stato attaccato con bottiglie incendiarie, con ordigni e con colpi di arma da fuoco. I militari hanno risposto con mezzi per la dispersione di manifestanti. L'agenzia di stampa palestinese Wafa precisa che tre palestinesi sono stati feriti da spari e decine di altri sono stati intossicati da gas lacrimogeni.

Alla nottata di preghiere, riferisce il sito ortodosso BeHadrey Haredim, hanno partecipato migliaia di ebrei fra cui il ministro della cultura Micki Zohar (Likud) e il ministro per la tradizione ebraica Amichai Eliahu (Potenza ebraica). Entrambi hanno lamentato che la società israeliana sia in questi mesi lacerata da profonde divisioni e hanno esortato "a prendere spunto da Giuseppe, che si adoperò per l'unità delle tribù di Israele". I due ministri hanno poi deprecato di essere stati obbligati, per motivi di sicurezza, a raggiungere la Tomba di Giuseppe nel cuore della notte e hanno affermato che "questa assurdità dovrà essere aggiustata". Ossia che agli ebrei sia garantito un libero accesso alla Tomba di Giuseppe, malgrado si trovi in prossimità del campo profughi palestinese di Balata.