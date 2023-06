A Tunisi il Festival delle Radio e Tv arabe Dal 12 al 15/6, Asbu annuncia apertura Business center a Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 8 GIU - L'Unione di tele-radio diffusione degli Stati arabi (Arab States Broadcasting Union - Asbu) costruirà a Tunisi un business center, dal nome, "Asbu Link Center". Lo ha annunciato il direttore generale di Asbu, Abderrahim Sliman, in occasione di una conferenza stampa per presentare il programma della 23a edizione del Festival della radio e della televisione araba che si svolgerà dal 12 al 15 giugno 2023, presso la Città della Cultura di Tunisi.



Il futuro centro dell'Asbu, composto da 15 piani, sorgerà su un'area di 33mila metri quadrati, sarà dotato di ogni comfort inclusi ristoranti, sale per spettacoli, unità abitative, servizi per i suoi clienti e visitatori e altri progetti di investimento saranno realizzati nel Paese nei prossimi 5 anni, ha detto il funzionario.



Il Festival della radio e della televisione araba è un incontro annuale di portata regionale ed è organizzato dall'Asbu in collaborazione con gli enti radiotelevisivi tunisini e l'Organizzazione araba dei satelliti di comunicazione.(ANSAmed).



(ANSA).