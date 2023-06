Olio: oltre 1OO espositori per Fiera Med Mag Oliva a Sousse Dall'8 all'11 giugno il salone dedicato al settore olivicolo

(ANSAmed) - TUNISI, 5 GIU - Si terrà dall'8 all'11 giugno 2023, presso la Fiera Internazionale di Sousse, la settima edizione del Salone Internazionale dell'Olivo, dell'Olio e dei derivati dell'Olivo "Med Mag Oliva". Lo annunciano gli organizzatori precisando che a questa edizione prenderanno parte oltre 100 espositori di cui 30 esteri, tra cui diversi dall'Italia. L'obiettivo di "Med Mag Oliva" è garantire la continuità e il posizionamento del salone a livello regionale nel settore dell'olio di oliva, evidenziare le potenzialità olivicole tunisine, promuovere le occasioni di incontro e partnership tra fornitori e potenziali acquirenti, promuovere gli scambi commerciali, assicurare il trasferimento delle tecnologie di produzione e trasformazione delle olive e valorizzare e promuovere una migliore organizzazione del settore olivicolo.



Il programma della fiera prevede incontri bilaterali tra aziende tunisine ed espositori stranieri al fine di acquistare olio d'oliva tunisino in bottiglia e derivati ;;dell'olio d'oliva. In questa occasione verranno inoltre evidenziate la maggior parte delle varietà di olive tunisine e le nuove tecniche adottate nel campo della conservazione e delle macchine per la raccolta. Gli organizzatori contano su una partecipazione alla Fiera di 3.000 persone interessate a conoscere le ultime tecnologie utilizzate nella produzione dell'olio d'oliva e dei suoi derivati.(ANSAmed). (ANSA).