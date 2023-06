A Roma Panel su cambiamenti clima e cooperazione Euro-Med Dal 5 al 7 giugno alla Farnesina evento di lancio del PPRD Med

(ANSAmed) - ROMA, 1 GIU - La Farnesina ospiterà dal 5 al 7 giugno un Panel di Alto Livello sul tema "Cambiamento Climatico, Protezione Civile e Protezione Umana-Verso un'Efficiente Cooperazione Euro-Mediterranea", evento di lancio del PPRD Med ("Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters"), la seconda riunione della Piattaforma Regionale sulla Protezione Civile dell'UpM e sottogruppi tecnici per approfondire le possibilità di collaborazioni tra Paesi della regione euro-mediterranea. È attesa la partecipazione di circa 120 persone all'interno della Sala Conferenze Internazionali.



Alla sessione di apertura interverranno il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il Segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo Nasser Kamel e il Direttore generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO), Maciej Popowski.(ANSAmed).