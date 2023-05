ANSAmed - Agenda settimanale dal 29 maggio al 4 giugno

(ANSAmed) - ROMA, 26 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 29 maggio al 4 giugno: LUNEDI' 29 MAGGIO ATENE - Pubblicazione del decreto che annuncia la data delle elezioni legislative del 25 giugno.



MARTEDI' 30 MAGGIO NAZIONI UNITE - Riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla Siria.



TUNISI - Esame della revoca dell'immunità di 13 giudici destituiti accusati di cospirazione e alleanza terroristica.



ATENE - Sciopero dei macchinisti.



BRUXELLES - Riunione dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca dell'Ue.



BRUXELLES - Riunione dei ministri degli Affari Generali dell'Ue.



MERCOLEDI' 31 MAGGIO MARRAKECH - Al via la prima edizione di GITEX Africa Marocco, la principale fiera tecnologica africana (fino al 2 giugno).



RABAT - Mostra dal titolo 'Diva! Italian Glamour in Fashion Jewellery' con oltre 200 gioielli della tradizione orafa italiana esposti nel Museo della Parure dell'Oudayas (fino al 23 luglio).



STRASBURGO - Pe, Sessione plenaria del Parlamento europeo (fino al 1° giugno).



GIOVEDI' 1 GIUGNO MITILENE - Prevista l'apertura di un nuovo campo per migranti sull'isola di Lesbo.



RABAT - Fiera internazionale del libro e dell'editoria (fino all'11).



LUSSEMBURGO - Riunione dei ministri europei dei Trasporti dell'Ue.



VENERDI' 2 GIUGNO Nessun evento da segnalare SABATO 3 GIUGNO Nessun evento da segnalare DOMENICA 4 GIUGNO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).