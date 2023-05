Israele, Ice sarà a 'EcoMotion' in programma a Tel Aviv Dal 22 al 24 maggio, iniziativa dedicata alle startup e pmi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 09 MAG - L'Ice parteciperà alla Conferenza 'EcoMotion' in programma a Tel Aviv dal 22 al 24 maggio. Lo ha annunciato la stessa Agenzia ricordando che l'iniziativa è dedicata "esclusivamente alle startup e pmi innovative iscritte al Registro Speciale delle Camere di Commercio, appartenenti ai settori" specializzati. "Israele - ha sottolineato l'Ice - è uno dei Paesi leader a livello mondiale per lo sviluppo di nuove tecnologie, ha un'elevata apertura internazionale, investe il 5,4% del pil in ricerca e sviluppo, vanta la più alta concentrazione al mondo di startup tecnologiche in proporzione alla popolazione ed è primo al mondo per investimenti di capitale di rischio pro-capite".



Negli ultimi anni, Israele - ha continuato l'Ice - "è diventato un centro globale per l'innovazione nel campo della mobilità intelligente: il numero di startup legate alla mobilità è notevolmente aumentato con una crescita costante di investimenti". 'EcoMotion', nata da una joint venture tra l'Israel Innovation Institute (Ong), il ministero dei Trasporti e della Sicurezza Stradale, e il ministero dell'Economia e dell'Industria israeliani, è una comunità composta da "oltre 650 startup e 15.000 membri tra aziende, enti governativi e investitori che operano nel campo della mobilità intelligente".



"Il suo scopo - ha concluso - è quello di creare momenti di connessione attraverso una varietà di eventi e la conferenza annuale", perno della manifestazione. (ANSAmed).