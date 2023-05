La Lega araba si riunisce domenica sulla Siria Il rientro del Paese nell'organizzazione è sempre più discusso

(ANSAmed) - IL CAIRO, 4 MAG - I ministri degli Esteri dei Paesi della Lega Araba si riuniranno domenica al Cairo per due incontri straordinari sulla guerra in Siria, il cui rientro nell'organizzazione è sempre più discusso, e in Sudan, ha detto un alto diplomatico. La Siria sarà oggetto di un altro incontro prima del vertice annuale dei capi di Stato della Lega Araba che si terrà a Riyadh il 19 maggio. L'organizzazione panaraba "studierà il dossier sudanese", dove due generali sono in guerra per il potere da quasi tre settimane, ha detto il diplomatico mantenendo l'anonimato. (ANSAmed).