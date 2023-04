Il 2 maggio a Roma focus su cooperazione Italia-Arabia Saudita

(ANSAmed) - ROMA, 28 APR - "Strengthening Saudi-Italian cooperation for a common and sustainable development - Italy's economic overview" è il titolo del convegno organizzato da The European House-Ambrosetti e ospitato nella sede di Roma di Invimit SGR, che si terrà il 2 maggio, alle 9.20, in via 4 novembre 144.



L'iniziativa, che segue il viaggio strategico effettuato in Arabia Saudita dai membri dell'Ambrosetti Club, vedrà la partecipazione di aziende saudite, rappresentanti governativi e del Fondo sovrano di investimento.



L'appuntamento sarà l'occasione per fornire alla delegazione saudita uno spaccato dell'economia italiana attraverso una panoramica geopolitica ed economica e per stimolare un confronto sulle sinergie e sulle opportunità che potrebbero nascere dal dialogo tra l'Italia, da un lato, e l'Arabia Saudita, dall'altro. Il programma, infatti, prevede approfondimenti su tematiche come il turismo e il Real Estate, la sostenibilità, la sanità e le Life Science, grazie anche all'intervento di referenti di eccellenze italiane.(ANSAmed).