Apre al pubblico il Dubai Crocodile Park Oltre a 250 coccodrilli, ci saranno punti ristoro e un museo

(ANSAmed) - ROMA, 17 APR - Il Dubai Crocodile Park apre i battenti domani, 18 aprile. Situato vicino al Mushrif Park, il parco dei coccodrilli ospita "250 coccodrilli del Nilo di tutte le età, dai neonati agli enormi adulti", secondo la direzione, citata da Gulf News.



"La struttura di 20.000 mq è appositamente progettata per il loro comfort e favorisce un ambiente ottimale che include acqua climatizzata tutto l'anno e i più elevati standard di sicurezza per gli ospiti mentre si affacciano sulle viste del fiume dominate dai coccodrilli", aggiungono.



Oltre ai coccodrilli, il parco vanta numerosi punti ristoro e offre comfort tutto l'anno con molteplici spazi climatizzati e un'atmosfera africana unica evidente in tutta la sua architettura e paesaggio.



Il Dubai Crocodile Park - si legge - offrirà una serie di esperienze per famiglie, tra cui un museo di storia naturale dedicato e unico nel suo genere, un acquario a tema lacustre africano e ampie aree paesaggistiche all'aperto.



Ai visitatori viene offerta l'opportunità di osservare i rettili da vari punti di vista, tra cui in primo piano ravvicinato e sott'acqua. (ANSAmed).