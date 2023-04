Opera nazionale greca omaggia Callas nel centenario nascita Tributo si apre con Medea di Cherubini, in coproduzione con Met

(ANSAmed) - ATENE, 14 APR - In un giorno di dicembre del 1923, in un ospedale di New York, nacque Maria Callas, il cui cognome, Kalogeropoulos, venne modificato all'anagrafe in Kalós dal padre greco emigrato negli Stati Uniti, e anni dopo, in Callas.



Già il mistero sulla data esatta della nascita preannunciò la leggenda che avrebbe avvolto Callas, la più grande soprano del XX secolo, conosciuta come "la Divina". L'atto di nascita riportava il 3 dicembre, il passaporto dell'artista indicava il 2, mentre la madre era convinta di avere partorito il 4.



A cent'anni da allora - oggi è assodato che il giorno esatto fosse il 2 di dicembre - l'Opera nazionale greca ha deciso di rendere omaggio alla grande artista statunitense, poi naturalizzata italiana e greca, con una serie di eventi che si terranno ad Atene da aprile a dicembre.



Il tributo, curato dal direttore artistico dell'Opera nazionale greca, Giorgos Koumendakis, si aprirà con la rappresentazione della Medea di Luigi Cherubini, prima grande coproduzione con tre illustri teatri dell'opera statunitensi, quali la Metropolitan Opera di New York, la Canadian Opera Company e la Lyric Opera di Chicago. A cura del celebre regista David McVicar, la Medea ha aperto la stagione 2022-23 del Met e sarà rappresentata tra il 25 aprile e il 9 maggio presso l'Opera nazionale greca, nel centro culturale della Fondazione Stavros Niarchos, con le musiche di Philippe Augin e la regia e le scene di David McVicar.



"Callas ha mosso i suoi primi passi come cantante ad Atene, tra il 40 e il 45, dove ha firmato un contratto con l'Opera nazionale greca, e per noi rimane un punto di riferimento imprescindibile", spiega all'ANSA Giorgos Koumendakis, direttore dell'Opera nazionale greca.



"Con l'iniziativa miriamo a introdurre questa straordinaria artista ai più giovani, che magari conoscono il nome ma non il suo talento intramontabile, non solo per le capacità vocali ma anche per l'interpretazione drammatica" racconta.



Il tributo proseguirà a settembre, con un gala dal titolo "Callas at the Herodion", nell'Odeo di Erode Attico sulle pendici dell'Acropoli, dove quattro stelle della lirica, i cui nomi non sono ancora stati svelati, renderanno omaggio alla "Divina" eseguendo arie da opere di Kalomiris, Beethoven, Wagner, Verdi, Donizetti e Toma.



Il tributo proseguirà poi a novembre con una mostra alla Biblioteca Nazionale greca, dove verrà presentato per la prima volta il prezioso materiale fotografico sulla Callas proveniente dall'archivio storico dell'Opera nazionale e da altri archivi privati, assieme a numerosi oggetti personali.



Il due dicembre, infine, presso la Fondazione Stavros Niarchos verrà presentato in anteprima il documentario di Vasilis Louras, che si concentra sulle prime esibizioni dell'artista in Grecia, dal 1937 al 1961.



"Abbiamo un pubblico affezionato, e la Callas è una calamita: finora la reazione agli eventi è stata ottima, a riprova che l'Opera gode di ottima salute, anche grazie al fatto che è esistito un personaggio come Callas negli anni passati" commenta Koumendakis. (ANSAmed).