Lunedì Gentiloni in Tunisia, sul tavolo nuovi aiuti Ue Ma ci sono condizionalità. Commissario vedrà presidente Saied

(ANSAmed) - BRUXELLES, 24 MAR - Lunedì 27 marzo il Commissario per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, si recherà a Tunisi. Il Commissario discuterà delle riforme socio-economiche previste dal governo nel contesto di una situazione economica difficile. Discuterà inoltre le modalità di una potenziale nuova operazione di assistenza macrofinanziaria, che la Commissione Ue potrebbe prendere in considerazione se saranno soddisfatte le condizioni preliminari.



Durante la sua missione in Tunisia, Paolo Gentiloni incontrerà il presidente della Repubblica, Kais Saied. Sono inoltre previsti incontri bilaterali con la premier Najla Bouden, diversi ministri e il governatore della Banca Centrale Marouane Abassi. Il Commissario Gentiloni avrà anche l'opportunità di scambiare opinioni con i rappresentanti del settore privato e della società civile.(ANSAmed).