L'arte di Joaquín Sorolla all'Accademia di Spagna a Roma Oltre 240 opere del pittore, in mostra fino all'11 giugno

(ANSAmed) - ROMA - Si intitola Joaquín Sorolla, sprazzi di luce e colore la mostra che l'Accademia Reale di Spagna a Roma ospita fino all'11 giugno. L'esposizione, a cura di María López Fernández e Blanca Pons-Sorolla, riunisce oltre 240 opere del celebre pittore valenciano e accoglie una sezione appositamente ideata per l'Accademia, in occasione dei 150 anni della sua fondazione. 'Joaquín Sorolla, sprazzi di luce e colore' è l'unica tappa italiana della mostra, già presentata al Museo Sorolla di Madrid, alla Fundación Bancaja di Valencia, al Museo de Bellas Artes di Bilbao e al Palau Martorell di Barcelona, che omaggia il pittore e i suoi rapporti con i circoli artistici della Capitale.



Joaquín Sorolla, scomparso esattamente 100 anni fa, venne in Italia in molte occasioni e in particolare a Roma tra il 1885 e il 1889. In tre sale e nel salone dei Ritratti dell'Accademia sono esposte oltre 240 opere originali dell'artista, di cui 205 dipinti a olio che l'artista chiamava "macchie" o "note di colore", conservate nel Museo Sorolla di Madrid, e per la prima volta presentate al pubblico romano. Le opere delle sale al piano terra documentano lo sviluppo della carriera di Jo.(ANSAmed).