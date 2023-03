Al via a Tunisi la VII edizione dell'Italian Design Day 'Maestro della luce' Mario Nanni protagonista eventi Ambasciata

(ANSAmed) - ROMA, 16 MAR - TUNISI - Al via a Tunisi la VII edizione dell'Italian Design Day, dedicata al tema 'La qualità che illumina - L'energia del design per le persone e per l'ambiente'.



Nell'intervenire all'Hub del Design di Tunisi, l'8 marzo scorso, il 'maestro della luce' Mario Nann ha dichiarato "solo quando tutte le arti si uniscono, si raggiunge l'incanto e tutto diventa poesia, poesia di luce universale".



Le lectio sono accompagnate dalla mostra "Light ON MADE in ITALY" che resterà esposta all'Ecole Nationale d'Architecture et d'Urbanisme fino al prossimo 20 marzo. "Il design italiano è da sempre uno straordinario laboratorio di ricerca e innovazione in sintonia con le persone e il territorio. Tematiche al centro della candidatura di Roma a Expo 2030", ha detto l'Ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio. (ANSAmed).