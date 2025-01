Via libera Consiglio Ue a 60 milioni per forze armate libanesi

(ANSAmed) - BRUXELLES, 21 GEN - Via libera del Consiglio dell'Ue a una terza misura di assistenza nell'ambito del Fondo europeo per la pace (Epf) del valore di 60 milioni di euro a favore delle Forze armate libanesi. Lo comunica il Consiglio in una nota.Tale misura contribuirà a rafforzare le capacità delle Forze armate libanesi per consentire loro, in linea con la Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di ricollocarsi, garantire e mantenere la stabilità nel settore meridionale del Litani. La tranche di aiuti contribuirà quindi alla protezione della popolazione civile nella regione e rafforzerà le capacità operative e l'efficacia dell'esercito per contribuire alla sicurezza e alla stabilità nazionale e regionale, permettendo così ai civili sfollati di entrambe le parti di tornare alle loro case."Questa nuova assistenza segna un significativo incremento del sostegno dell'Ue alle forze armate libanesi nell'ambito del Fondo europeo per la pace, in un momento critico per l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco tra Libano e Israele", ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, evidenziando il ruolo essenziale delle forze armate libanesi per "la stabilità regionale e nazionale". "L'Ue e i suoi Stati membri - ha aggiunto - sono fermamente impegnati a sostenere le istituzioni statali libanesi e a rinnovare il partenariato Ue-Libano". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA