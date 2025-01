Ue-Tunisia: impegno a rafforzare il partenariato

"Il mio incontro con il segretario di Stato agli Affari Esteri Mohamed Ben Ayed ha consentito di riaffermare l'impegno reciproco a rafforzare ulteriormente le relazioni privilegiate tra Ue e Tunisia, nel contesto del 30mo anniversario della firma dell'Accordo di associazione". Lo ha scritto su X l'ambasciatore dell'Ue in Tunisia, Giuseppe Perrone, subito dopo aver visto il segretario tunisino agli Esteri Ben Ayed, un incontro in cui è stata ribadita "la volontà di entrambe le parti di consolidare il partenariato strategico", si legge in una nota del ministero di Tunisi.Durante l'incontro, precisa la nota, è stata sottolineata l'importanza di sviluppare ulteriormente la cooperazione economica, sociale e culturale. Ben Ayed ha elogiato "la forza del partenariato tra Tunisia e Ue basato sul rispetto reciproco e l'uguaglianza", con la volontà di "sfruttare ulteriormente le opportunità disponibili per migliorare le relazioni di cooperazione fruttuose al servizio dell'interesse reciproco, nel contesto della celebrazione del 30mo anniversario della firma dell'Accordo di partenariato tunisino-europeo". Le due parti hanno concordato di organizzare eventi bilaterali, il primo dei quali è il Consiglio di partenariato tunisino-europeo, oltre ad adottare un nuovo approccio che consenta una migliore risposta alle sfide attuali. Perrone ha espresso "soddisfazione per l'attuale stato della cooperazione bilaterale" e ribadito "l'impegno incrollabile dell'Ue a rafforzare ulteriormente il suo partenariato strategico con la Tunisia in vari settori, in particolare nei domini economico, sociale e culturale", si legge nella nota del ministero tunisino.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA