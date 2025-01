Accordo di associazione con l'Ue, Algeria avvia la revisione

(ANSAmed) - ALGERI, 15 GEN - La Presidenza algerina ha annunciato l'avvio dei preparativi per rivedere l'accordo di associazione con l'Unione Europea, definito svantaggioso e responsabile di ingenti perdite economiche per il Paese nordafricano. Lo ha annunciato la presidenza algerina in una breve nota diramata ieri sera, a seguito di una riunione presieduta dal capo di Stato Abdelmadjid Tebboune per "monitorare lo stato di avanzamento dei preparativi per la revisione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea".All'incontro hanno partecipato il primo ministro Nadir Larbaoui e diversi membri del suo governo, tra cui i ministri degli Interni, delle Finanze, dei Trasporti, del Commercio, dell'Industria, dell'Agricoltura, dell'Irrigazione, delle Poste e delle Telecomunicazioni, secondo le foto diffuse dalla presidenza.L'Algeria e l'Unione europea sono legate dall'Accordo di associazione, un trattato commerciale firmato nel 2002 ed entrato in vigore il 1° settembre 2005, durante il regno del defunto ex presidente Abdelaziz Bouteflika.L'accordo prevede il graduale smantellamento dei dazi doganali su beni e merci in entrambe le direzioni, ma le aziende algerine (pubbliche e private) non sono state in grado di competere con le loro controparti europee, poiché il Paese nordafricano esporta quasi esclusivamente prodotti petroliferi e del gas.Esperti algerini, citati dai media locali, hanno precedentemente stimato che l'accordo ha causato perdite per oltre 30 miliardi di dollari per la parte algerina. (ANSAmed).

