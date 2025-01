Metsola al Cairo vede al Sisi, rafforzare partenariato Ue-Egitto

(ANSAmed) - BRUXELLES, 08 GEN - Il rafforzamento del partenariato strategico Ue-Egitto, l'assistenza macrofinanziaria dell'Ue, i diritti umani e la necessità di rinvigorire il processo di pace in Medio Oriente, alla luce degli sviluppi in Siria sono i punti principali al centro della missione in Egitto della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al Cairo oggi e domani. Stasera Metsola incontrerà il presidente della Camera dei Rappresentanti, Hanafy El Gebaly, e il presidente del Senato, Abdel-Whab Abdel-Razeq. Gli incontri saranno l'occasione per discutere delle relazioni interparlamentari, tra cui l'organizzazione della prossima riunione interparlamentare Ue-Egitto (Ipm) al Cairo, l'assistenza macrofinanziaria dell'Ue all'Egitto, attualmente in discussione al Parlamento europeo, i flussi migratori e l'asilo.Domani, giovedì 9, il momento clou della missione, quando la presidente Metsola incontrerà il presidente Abdel Fattah al-Sisi e il ministro degli Esteri Badr Abdelatty. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA