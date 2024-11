Meloni,non rinviabile una soluzione alla crisi dei rifugiati

(ANSAmed) - ROMA, 27 NOV - "L'aumento della tensione e l'escalation militare" in Medio Oriente "hanno aggravato anche la crisi dei rifugiati in tutta la regione, particolarmente in Siria, in Giordania, in Libano: è un'altra materia su cui l'Italia si è molto spesa in questi mesi, è fondamentale affrontare questa emergenza perché è una crisi che si aggrava sempre di più". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo ai Med Dialogues di Roma."Personalmente e con l'intero governo - ha sottolineato - ci siamo impegnati per riportare anche questa questione all'attenzione dell'agenda del Consiglio europeo. Sono convinta che l'Europa debba lavorare per costruire le condizioni necessarie affinché i rifugiati possano tornare in patria, un ritorno che deve essere volontario, sicuro, dignitoso e sostenibile. E' quello che vogliono e chiedono gli stessi rifugiati ed è un obiettivo che non può essere rimandato ad un lontano futuro". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA