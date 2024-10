Ue, sul piatto 25 milioni per aiutare i rimpatri volontari

(ANSAmed) - BRUXELLES, 16 OTT - "Per sostenere gli Stati membri nei rimpatri volontari assistiti di cittadini extracomunitari privi del diritto legale di rimanere nell'Ue, la Commissione ha lanciato questa settimana, il 15 ottobre, un invito a manifestare interesse per 25 milioni di euro nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (AMIF).Più specificamente, questi fondi aiuteranno gli Stati membri i cui sistemi di rimpatrio sono sotto pressione, aumentando le loro capacità e sostenendo i rimpatri volontari". Lo fa sapere la Commissione Europea in una nota. Le domande sono aperte fino al 15 novembre 2024. (ANSAmed).

