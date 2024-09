Von der Leyen a Brunner, 'serve strategia sulla migrazione'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 17 SET - "La migrazione continuerà ad essere una sfida e l'attuazione di misure pratiche resterà una priorità per gli europei". Lo evidenzia la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nella sua lettera d'incarico a Magnus Brunner, Commissario per gli Affari Interni e la Migrazione. L'austriaco dovrà occuparsi della messa a terra del Patto sulla Migrazione e l'Asilo, con la creazione di "una strategia unificata quinquennale". Poi dovrà sviluppare "un approccio comune sui rimpatri", velocizzandoli. In più dovrà esserci un focus sulla dimensione esterna, in particolare con la partnership coi Paesi terzi, collaborando alla creazione del Patto sul Mediterraneo. (ANSAmed).

