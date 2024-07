Da Ue 12 milioni di euro alla Tunisia per ricerca e innovazione

(ANSAmed) - TUNISI, 04 LUG - Il programma 'Horizon Europe', finanziato dall'Unione europea, ha concesso alla Tunisia fondi pari a 12 milioni di euro per l'avvio di progetti di ricerca e innovazione dal 2021 al 2024: lo ha detto il dirigente del ministero tunisino dell'Istruzione superiore e della Ricerca scientifica, Helmi Merdassi, nel corso di un convegno internazionale dedicato ai programmi finanziati, sottolineando che i ricercatori hanno beneficiato di questi finanziamenti per realizzare progetti in settori prioritari come l'agricoltura, le energie rinnovabili, la sanità e il rafforzamento delle capacità."Prossimamente si terrà una conferenza per informare i giovani promotori sui vantaggi del finanziamento del settore energetico", ha aggiunto, precisando che la Tunisia si trova all'ottavo posto nella lista dei Paesi che hanno ottenuto i fondi del programma 'Horizon Europe'. "La Tunisia è l'unico Paese africano e arabo a beneficiare dello status di partner associato al programma 'Horizon Europe'. Deve affrontare la concorrenza di diversi Paesi europei, come i Balcani, e di altri Paesi extraeuropei come il Giappone e il Canada", ha inoltre evidenziato. Il programma 'Horizon Europe' dà priorità al finanziamento dei progetti nei settori dell'agricoltura, delle scienze spaziali, dell'energia e delle attività della società civile, nonché della gestione dei comuni. (ANSAmed).

