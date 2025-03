Algeri, i ministri Arkab e Tajani discutono di energia

Il Ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha avuto oggi un colloquio con il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in visita ufficiale in occasione del Forum economico italo-algerino. Erano presenti anche i vertici di Sonatrach e Sonelgaz e gli ambasciatori di entrambi i Paesi. Lo ha riferito il ministero dell'Energia su Facebook Nel corso dell'incontro, spiega il dicastero, Tajani e Arkab "hanno discusso dello stato delle eccellenti relazioni di cooperazione bilaterale tra Algeria e Italia, in particolare nei settori economico ed energetico, sottolineando il carattere strategico di questa partnership, basata su legami storici e fiducia reciproca", riferisce il post.L'esponente del governo algerino "ha elogiato il ruolo centrale svolto dalle aziende italiane, in particolare nel settore degli idrocarburi, che nel corso degli anni hanno contribuito allo sviluppo delle infrastrutture energetiche e al potenziamento delle capacità produttive dell'Algeria, sottolineando l'importanza di mantenere questa dinamica nell'ambito dei progetti futuri", viene aggiunto.Al centro dei colloqui anche il piano "Mattei", evidenzia ancora la nota, per rafforzare la cooperazione con i Paesi africani in energia, infrastrutture, agricoltura e sanità. "Il Ministro Arkab ha affermato il sostegno dell'Algeria a questa iniziativa, al fine di raggiungere l'integrazione economica regionale e promuovere lo sviluppo sostenibile", riferisce ancora fra l'altro il post.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA