Grecia e Arabia Saudita rafforzano cooperazione strategica

(ANSAmed) - ATENE, 14 GEN - Il primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis, in visita ufficiale in Arabia Saudita, e il principe ereditario Mohammed bin Salman hanno approvato in tutto 46 iniziative in settori quali l'energia, la cooperazione militare e la cultura, nell'ambito della prima sessione del Consiglio supremo di cooperazione strategica ad alto livello tra i due Paesi, scrive Kathimerini. Il Consiglio si è svolto ieri nella città di Al-Ula.Nell'incontro che si è tenuto tra il premier greco e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, i due leader hanno discusso del conflitto siriano e degli sviluppi geopolitici nella regione. "La sicurezza dell'Europa e del Medio Oriente sono interdipendenti", ha riconosciuto Mitsotakis, e ha ribadito la necessità del cessate il fuoco a Gaza e del rilascio degli ostaggi.Il premier ellenico ha evidenziato che la Grecia mira a trasformarsi in un hub energetico chiave che colleghi il Medio Oriente e l'Asia all'Europa, e ha fatto riferimento all'ambizioso piano del Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), che prevede di collegare l'India, la penisola arabica e l'Europa attraverso la Grecia. I due leader hanno firmato accordi per nuove iniziative in campo energetico, tra cui quella dell'"East to Med Data Corridor" (Emc), un sistema di cavi per la trasmissione dati che mira a collegare l'Europa all'Arabia Saudita. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA