Egitto inaugura una centrale solare con trasformatori record

(ANSAmed) - IL CAIRO, 16 DIC - E' stata inaugurata nel sud dell'Egitto la centrale solare "Abydos 1" che vanta, fra l'altro, due trasformatori principali, i più grandi del loro genere in Africa e Medio Oriente, ciascuno con una capacità di 300 megawatt e un peso di 255 tonnellate.Lo segnala su Facebook il Gabinetto del governo egiziano, ricordando che l'impianto è stato allestito nel deserto di Kom Ombo, a nord di Assuan.La centrale, inaugurata dal primo ministro egiziano Mustafa Madbouly, ha una capacità di 500 megawatt, si estende su una superficie di 10.000 metri quadrati e comprende oltre un milione di celle solari, 1.920 trasformatori ausiliari e 64 stazioni di trasformazione.L'investimento per costruirla ammonta a 500 milioni di dollari ed è provenuto da istituzioni internazionali, tra cui l'Ifc della Banca mondiale, e la costruzione è stata affidata all'azienda cinese Power China.La centrale fornirà elettricità a 256.000 abitazioni e contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica di 760.000 tonnellate all'anno. Il progetto ha impiegato principalmente manodopera egiziana: il 95% del management e il 100% della forza lavoro erano locali, raggiungendo un picco di 3.500 dipendenti durante la fase di costruzione.Gli investimenti della società emiratina "Amea Power" nel settore delle energie rinnovabili in Egitto superano i 2 miliardi di dollari e includono, oltre ad Abydos 1, anche altri progetti come la centrale eolica Amonit da 500 megawatt e la centrale solare Abydos 2 da 1.000 megawatt. La centrale di Abydos 1 è stata realizzata in tempi record: l'inizio dei lavori a marzo 2023 e l'inaugurazione a dicembre dello stesso anno.(ANSAmed).

