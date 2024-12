Tunisia punta a cooperazione internazionale su idrogeno verde

(ANSAmed) - TUNISI, 12 DIC - La Tunisia mira a promuovere un ambiente favorevole agli investimenti che favorisca una cooperazione "win-win" nel settore dell'idrogeno verde. Lo ha affermato il direttore dell'elettricità e delle energie rinnovabili presso il ministero dell'industria, delle miniere e dell'energia Belhassen Chiboub, ad un dibattito organizzato dalla Camera di commercio tunisina-belga-lussemburghese sul tema "Strategia per lo sviluppo dell'idrogeno verde e dei suoi derivati ;;in Tunisia e impatti sul commercio con l'Unione europea". Il ruolo dello Stato consiste nell'emanare normative per supportare lo sviluppo di questa energia verde che, ha affermato, richiede investimenti sostanziali."La Tunisia aspira a produrre 8 milioni di tonnellate di idrogeno verde entro il 2050, di cui 2 milioni di tonnellate saranno destinate al mercato interno, mentre 6 milioni di tonnellate sono destinate all'esportazione", ha aggiunto. Questa fonte di energia pulita consentirebbe al paese di raggiungere il suo obiettivo di neutralità carbonica entro il 2050. I costi di investimento stimati variano tra 150 e 250 miliardi di euro il che, ha detto, è "immensamente significativo". Di conseguenza, i progetti in questo settore saranno implementati progressivamente e intrapresi da più sviluppatori."La Tunisia è sempre stata un paese di collaborazione e partenariato e il gasdotto tunisino istituito negli anni '80 è un tipico esempio e serve come modello di riferimento per lo sviluppo dello scambio di energia tra il nostro paese e l'Unione Europea. Questo modello servirà come base per la cooperazione nel settore dell'idrogeno verde", ha sottolineato Chiboub.Rispondendo a una domanda sui potenziali impatti ambientali dell'idrogeno verde, in particolare dato il grave stress idrico della Tunisia, Chiboub ha affermato che le risorse idriche nazionali non saranno utilizzate per queste attività. Invece, l'uso delle acque reflue e la desalinizzazione sarebbero le soluzioni alternative. Gli operatori che intendono sviluppare progetti di idrogeno verde saranno tenuti a condurre valutazioni di impatto ambientale e sociale per garantire finanziamenti da donatori internazionali. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA