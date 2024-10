SeaCorridor a Tunisi conferma impegno Italia per rinnovabili

(ANSAmed) - TUNISI, 31 OTT - Una delegazione di SeaCorridor, società a governance paritetica Eni e Snam per il coordinamento delle attività dei gasdotti Ttpc e Tmpc, ha espresso alla ministra tunisina dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia Fatma Thabet, "l'impegno dell'Italia ad aumentare gli investimenti in Tunisia e a fornire tutto il supporto necessario per lanciare nuovi progetti nel settore delle energie rinnovabili".Lo si legge in una nota del ministero tunisino, in cui si precisa che all'incontro hanno partecipato il segretario di Stato incaricato della transizione energetica, Wael Chouchane, e l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas. La ministra Thabet ha parlato dell'importanza del partenariato tunisino-italiano per realizzare la transizione energetica verde in Tunisia. L'incontro si è anche concentrato sul monitoraggio del gasdotto trans-tunisino, nonché sui modi per rafforzare la cooperazione con l'Italia in diversi settori, in particolare nelle energie rinnovabili. SeaCorridor gestisce il coordinamento delle attività commerciali e tecniche dei due gruppi di gasdotti internazionali che collegano l'Algeria all'Italia. Le tratte interessate sono i gasdotti onshore che si estendono dal confine tra Algeria e Tunisia fino alla costa tunisina, denominati sistema Ttpc, (Trans Tunisian Pipeline Company), e i gasdotti offshore che collegano la costa tunisina all'Italia, denominati sistema Tmpc (Transmediterranean Pipeline Company). SeaCorridor racchiude in un unico team di lavoro le competenze di Eni e Snam, con l'intento di valorizzarne in maniera sinergica le rispettive mission. L'energia è uno dei settori centrali del Piano Mattei per l'Africa con l'obiettivo di rendere l'Italia un hub energetico, un ponte tra l'Europa e l'Africa, come con "l'interconnessione elettrica Elmed fra Italia e Tunisia e il nuovo corridoio per il trasporto di idrogeno dal Nord Africa all'Europa centrale passando per l'Italia" (SouthH2 Corridor). (ANSAmed).

