Da Grecia appello a Cipro per velocizzare rete elettrica Gsi

(ANSAmed) - NAPOLI, 30 AGO - L'interconnessione energetica tra Grecia e Cipro deve essere completata in poco tempo perché "rappresenta un grande potenziale per il Mediterraneo Orientale, dal punto di vista politico, economico ed energetico". E' quanto ha affermato la Hellenic American Leadership Council (HALC) che, come riferisce il quotidiano greco Khatimerini, sottolineando l'importante costruzione da finire dell'Interconnettore del Grande Mare (Great Sea Interconnector, GSI) in un periodo che vede invece il rallentamento di Cipro. L'Halc sottolinea come questa rete rende Cipro centrale in questa parte del Mediterraneo e che non c'è "un giorno da perdere per evitare il rischio di isolamento di Cipro" sulle fonti energetiche, visto che l'isola è l'unico Paese dell'Ue non collegato alla rete energetica europea. L'ente ellenico sottolinea anche come Cipro è uno dei Paesi leader dello sviluppo energetico nella zona, come testimoniato dalla triangolare collaborazione con Grecia e Israele sul gas dell'area e che "l'azione di Grecia, Israele e Egitto di muoversi in avanti nel settore energetico senza l'integrazione di Cipro è un rischio che non bisogna correre". L'ente sottolinea anche che i rapporti tra Cipro e gli Usa sono "anomali nella gestione del ministero dell'energia di Nicosia", visto che anche gli Usa hanno fortemente approvato la costruzione della rete elettrica Gsi che, sottolinea Halc, "resta invece per Cipro un progetto che farà dell'isola una destinazione importante per gli investimenti occidentali", si legge. (ANSAmed).

