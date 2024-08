Cdp, 50 milioni di euro a Banca centrale tunisina

(ANSAmed) - TUNISI, 28 AGO - Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Banca centrale tunisina (Bct) hanno siglato oggi a Tunisi un contratto di finanziamento per un credito d'aiuto da 50 milioni di euro, che rappresenta il seguito concreto dell'accordo sottoscritto il 17 aprile 2024 a Cartagine, in occasione della visita in Tunisia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e punta a rafforzare la partnership tra Italia e Tunisia nel settore energetico. Il contratto è stato sottoscritto per la parte tunisina dal governatore della Banca centrale, Fethi Zouhaier Nouri, e per Cdp, dalla responsabile per la Business promotion and portfolio management International cooperation, Antonella Baldino, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, e di rappresentanti del ministero tunisino dell'Economia e Pianificazione. Il finanziamento si concentra in particolare sulle riforme strutturali nel settore energetico per favorire la produzione autonoma di energia elettrica da fonti rinnovabili e diminuire la dipendenza del Paese dai combustibili fossili, con ricadute positive in termini di sostenibilità finanziaria ed ambientale. (ANSAmed).

