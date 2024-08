Tunisi lancia l'app 'e-tiquette' per il risparmio energetico

(ANSAmed) - TUNISI, 26 AGO - La tecnologia digitale è destinata a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere l'efficienza energetica in Tunisia. Lo dimostra il lancio dell'app "e-tiquette", presentata ufficialmente durante la seconda edizione dell'iniziativa 'Giornalisti, ambasciatori della transizione energetica' a Tunisi. L'app è ora disponibile per il download gratuito sugli smartphone e aiuterà i consumatori a verificare l'efficienza energetica degli elettrodomestici venduti sul mercato locale, hanno spiegato dirigenti ed esperti dell'Agenzia nazionale tunisina per la gestione dell'energia (Anme).'E-tiquette' rappresenta la prima applicazione mobile tunisina progettata per valutare l'efficienza energetica degli elettrodomestici, funziona semplicemente scansionando il codice qr sull'etichetta energetica di un elettrodomestico o inserendo il suo numero di serie, in modo che gli utenti possono accedere in un attimo a informazioni dettagliate sulle prestazioni del prodotto. Questo strumento consente ai consumatori di verificare l'autenticità dell'etichetta energetica in tempo reale e di presentare reclami in caso di discrepanze. Sviluppato con il supporto della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia occidentale (Un-Escwa), 'e-tiquette' non solo conferma l'autenticità dell'etichetta, ma fornisce anche approfondimenti sulle migliori pratiche per l'uso degli elettrodomestici, volte a ottimizzare il risparmio energetico.La nuova app consente ai consumatori di fare scelte informate basate su una semplice scala di efficienza energetica, che va dai livelli 1 a 8 e codificata a colori dal verde (più efficiente) al rosso (meno efficiente). Ad esempio, gli elettrodomestici di livello 1 sono progettati per utilizzare dal 30% al 60% di energia in meno rispetto agli elettrodomestici di livello 4, il che potrebbe portare a significative riduzioni dei costi dell'elettricità. Poiché la Tunisia continua a dipendere dalle importazioni di energia, migliorarne l'efficienza è fondamentale per ridurre i costi, abbassare la domanda di energia e diminuire la dipendenza dalle importazioni. L'app fa parte di un programma di certificazione energetica più ampio che include una gamma di elettrodomestici come frigoriferi, condizionatori, scaldabagni, illuminazione, lavatrici e altro ancora. Inoltre, Anme si sta preparando a lanciare una piattaforma online che semplificherà ulteriormente il processo di verifica delle prestazioni energetiche degli elettrodomestici, eliminando la necessità di visite di persona al Cetime (Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques). "Tutto ciò che devono fare è richiedere la certificazione e la convalida dell'etichetta utilizzando un modello online, con la possibilità di scaricare i documenti giustificativi", hanno spiegato gli esperti dell'Anme.(ANSAmed).

