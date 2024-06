Blackout programmati in Kuwait a causa dell'ondata di caldo

(ANSAmed) - ROMA, 25 GIU - Le autorità del Kuwait hanno annunciato che verranno effettuate più interruzioni programmate dell'energia elettrica per ridurre la domanda in seguito all'aumento delle temperature durante i mesi estivi. Lo riferisce il quotidiano emiratino The National.Venerdì, il ministero dell'Elettricità ha pubblicato i programmi che elencano le date e le aree in cui l'energia elettrica verrà interrotta, durante i periodi di picco tra le 11.00 e le 17.00. In caso di necessità, le interruzioni di corrente dureranno fino a due ore.La riduzione del numero di utenti di energia elettrica avviene attraverso tagli di corrente quando la domanda di energia si avvicina alla capacità di fornitura, creando un potenziale squilibrio pericoloso, secondo le autorità."L'orario previsto per l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica in ogni regione sarà annunciato un'ora prima attraverso gli account ufficiali del ministero sulle piattaforme dei social media", hanno aggiunto le autorità.I Paesi del Medio Oriente stanno vivendo un'ondata di caldo.Molti sono ricorsi a tagli sistematici di corrente per ridurre il carico sulle loro reti.In Egitto, per esempio, il governo ha imposto tagli di corrente giornalieri per far fronte alla crisi economica.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA