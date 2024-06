Siemens firma accordo per sviluppo centrali elettriche saudite

(ANSAmed) - ROMA, 24 GIU - Siemens Energy ha firmato un accordo da 1,5 miliardi di dollari per la fornitura di componenti chiave per due centrali elettriche a gas in Arabia Saudita e per la manutenzione dei siti per 25 anni. Lo riferisce il quotidiano emiratino The National.Gli impianti di Taiba 2 e Qassim 2 produrranno complessivamente 4 gigawatt di elettricità e saranno costruiti rispettivamente nelle regioni occidentali e centrali dell'Arabia Saudita nei prossimi anni, afferma l'azienda in un comunicato."Le nuove centrali a gas forniranno un approvvigionamento energetico affidabile e contribuiranno allo sviluppo sostenibile e orientato al futuro del Paese", ha detto Karim Amin, membro del consiglio di amministrazione di Siemens Energy.Secondo le previsioni, gli impianti di Taiba 2 e Qassim 2 consentiranno di risparmiare fino al 60% delle emissioni di anidride carbonica rispetto alle centrali elettriche alimentate a petrolio. Gli impianti saranno inizialmente collegati alla rete in modalità a ciclo semplice nel 2026 e saranno gestiti in modo permanente come centrali a ciclo combinato un anno dopo, ha aggiunto l'azienda.L'Arabia Saudita, il più grande esportatore di greggio al mondo e la più grande economia del mondo arabo, ha fissato obiettivi ambiziosi per affrontare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni di anidride carbonica per ridurre la dipendenza dal petrolio: il regno ha fissato l'obiettivo di raggiungere l'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2060. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA