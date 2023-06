L'emiro del Qatar in visita a Baghdad, focus sull'economia

BAGHDAD - L'emiro del Qatar è arrivato oggi a Baghdad per una visita dalle "dimensioni politiche ed economiche", in un momento in cui l'Iraq si sta aprendo sempre di più ai suoi partner regionali per rilanciare la sua economia e le sue infrastrutture, che sono in difficoltà. Lo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani è stato accolto mentre scendeva dall'aereo all'aeroporto di Baghdad dal primo ministro iracheno Mohamed Chia al-Soudani, secondo le immagini trasmesse dai canali locali.



I rapporti tra i due Paesi che si affacciano sul Golfo hanno conosciuto un lungo periodo di gelo, soprattutto nel periodo in cui l'ex dittatore Saddam Hussein governava l'Iraq, per poi riavvicinarsi dieci anni fa. Oggi l'Iraq, un paese immensamente ricco di idrocarburi ma dove un terzo della popolazione vive in povertà, sta cercando di stringere partenariati per ricostruire le sue fatiscenti infrastrutture dopo quattro decenni di guerra.



Il Qatar è un ricco emirato che produce gas. Una fonte diplomatica irachena, che ha richiesto l'anonimato, ha precisato che durante la visita dell'emiro a Baghdad, "le questioni economiche occuperanno un posto di primo piano".