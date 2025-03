L'AfricaMed forum, a Fes, in Marocco, fa rete tra le imprese

RABAT - Il 20 e 21 maggio la città di Fez, capitale culturale del Marocco, ospiterà la seconda edizione dell'AfricaMed Business Forum, una piattaforma di scambio e networking che riunisce attori economici, politici e istituzionali provenienti dall'Africa e dal resto del mondo con l'obiettivo di fare rete nel settore delle imprese. Avviato in collaborazione con la Banca araba per lo sviluppo economico in Africa (BADEA) e l'Agenzia per lo sviluppo dell'Unione africana-NEPAD (AUDA-NEPAD), sul tema "Collegare l'Africa al mondo, investimenti, innovazione, impatto", il forum mira a promuovere le imprese del continente africano e metterle in relazione con altre imprese nel mondo, promuovendo partnership commerciali, investimenti incrociati e condivisione tecnologica.



Secondo gli organizzatori, sono attesi più di 500 partecipanti, provenienti da circa 60 Paesi, in rappresentanza di governi, investitori, imprese e fondi di finanziamento.



Secondo la stessa fonte, i partecipanti potranno esplorare nuove prospettive in vari campi legati alle tecnologie e all'innovazione digitale, alle energie rinnovabili, all'agricoltura e all'agroalimentare, alla salute e alla farmacia, ai partenariati pubblico-privati, alle infrastrutture e all'edilizia, alla finanza e ai servizi finanziari e al turismo sostenibile.





