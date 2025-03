(ANSAmed) - TUNISI, 27 MAR - Il Consiglio di amministrazione della Banca centrale tunisina (Bct) ha deciso di ridurre il tasso di interesse principale di 50 punti base, dall'8% al 7,5%.Questa decisione mira a sostenere la ripresa economica in un contesto di rallentamento dell'inflazione, spiega la Banca in una nota.Questa riduzione del tasso chiave arriva dopo una serie di aumenti decisi negli ultimi anni per contenere l'inflazione.Tuttavia, la Bct sembra ora favorire un allentamento della sua politica monetaria per stimolare investimenti e consumi. Si tratta del primo taglio del tasso di interesse principale dal 2022. (ANSAmed).

