Egitto, intese sul ruolo sociale e industriale dello spazio

IL CAIRO - Sono stati firmati due accordi che rafforzano il ruolo dell'Agenzia spaziale egiziana come attore strategico nello sviluppo industriale e sociale del Paese. Lo riferisce l'Ufficio stampa del governo egiziano..



La prima intesa, siglata con la società "Aqmar per la tecnologia spaziale", definisce un "protocollo di cooperazione strategica" per "rafforzare la partnership nella produzione di satelliti e dei loro componenti in Egitto", precisa un testo diffuso oggi dal Cairo.



L'intesa, firmata lunedì 24 marzo, punta a valorizzare "le infrastrutture avanzate dell'agenzia" per i test "ambientali, meccanici ed elettrici", oltre a prevedere "lo scambio di competenze scientifiche e di ricerca", il funzionamento dei satelliti e la messa a disposizione delle frequenze per le comunicazioni.



Aqmar, prima società privata egiziana attiva nella produzione e nella gestione di satelliti, mira a sviluppare "sciami di satelliti per servizi Internet delle cose, telecomunicazioni e imaging", contribuendo così alla "transizione digitale con soluzioni spaziali innovative". Sempre presso la sede dell'agenzia, martedì 25 è stato poi firmato un secondo accordo, questa volta con la "Banca dell'Acqua egiziana", per cooperare nei campi della ricerca scientifica, dell'innovazione, dell'imprenditoria e dei progetti nazionali "a servizio della società egiziana".



Alla firma erano presenti il direttore generale dell'Agenzia, Sherif Sedky, e il presidente del consiglio di amministrazione della banca, Alaa Sadeq. Entrambe le istituzioni hanno ribadito il proprio impegno per "lo sviluppo sostenibile in Egitto attraverso la tecnologia e l'innovazione".

