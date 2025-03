Azienda cinese investirà in una fabbrica di cemento in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 24 MAR - L'ambasciatore cinese in Tunisia, Wan Li, ha annunciato che un'azienda cinese del settore ha in programma di acquisire una fabbrica di cemento in Tunisia durante questa settimana, nell'ambito di un accordo valutato oltre 100 milioni di dollari.In un'intervista all'agenzia tunisina Tap, l'ambasciatore ha sottolineato che "questo investimento sostanziale rappresenterà il primo investimento cinese diretto in Tunisia negli ultimi anni", aggiungendo di essere "fiducioso che questa avanzata azienda cinese introdurrà tecnologie moderne e all'avanguardia, aggiornerà le attrezzature della fabbrica e avrà un impatto positivo sull'ambiente".L'ambasciatore ha anche assicurato che l'investimento aumenterà la produttività e l'efficienza della fabbrica, che si trova nei pressi della capitale tunisina. Inoltre, il diplomatico cinese ha osservato come "questo sviluppo dimostri che più aziende cinesi stanno prendendo in considerazione opportunità di investimento in Tunisia". "Il governo cinese incoraggia costantemente le aziende cinesi a investire in Tunisia, nonostante il fatto che molte di queste aziende abbiano una conoscenza limitata delle normative del mercato tunisino.", ha concluso Wan Li. (ANSAmed).

