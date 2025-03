Ad Abu Dhabi il congresso internazionale sugli investimenti

(ANSAmed) - ROMA, 24 MAR - Abu Dhabi si prepara ad accogliere oltre 25.000 partecipanti, personaggi illustri e i principali investitori globali all'AIM Congress 2025 che si terrà dal 7 al 9 aprile 2025 presso l'Abu Dhabi National Exhibition Centre (Adnec), riunendo leader aziendali globali per esplorare le migliori opportunità di investimento. Lo riferiscono i media emiratini.Organizzato da AIM Global Foundation, l'AIM Congress è una piattaforma internazionale di prim'ordine dedicata a rafforzare l'economia globale e promuovere lo sviluppo economico. Offre un ambiente ideale per i partecipanti per discutere le ultime tendenze di investimento, affrontare le sfide attuali e future e collaborare a soluzioni volte a raggiungere un'economia globale equilibrata, prospera e sostenibile.AIM Congress 2025 mira a mostrare eccezionali opportunità di investimento negli Emirati Arabi Uniti, rafforzare la sua posizione di hub globale per investimenti promettenti, esplorare le tendenze di investimento mondiali e migliorare la collaborazione internazionale per facilitare gli investimenti e guidare una crescita economica sostenibile attraverso investimenti diversificati.Il Congresso AIM 2025 coprirà diversi settori, tra cui agricoltura intelligente, energia, infrastrutture, finanza e borsa, Ict, produzione, turismo medico, biotecnologia, tecnologia medica, prodotti farmaceutici, commercio internazionale, logistica e trasporti, tecnologia idrica, turismo e istruzione. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA