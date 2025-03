In Arabia Saudita sempre più donne lavorano, ora sono al 35,4%

NAPOLI - Nel secondo trimestre del 2024, la partecipazione femminile al mercato del lavoro ha raggiunto il 35,4%, superando con largo anticipo l'obiettivo del 30% fissato per il 2030. E' una delle cifre emerse nel corso dell'evento "Women: from Italy to Middle East. Focus on women's empowerment and female employment. A dialogue between Italy and Saudi Arabia", organizzato giovedì a Roma dall'Ambasciata dell'Arabia Saudita in Italia, in collaborazione con l'Associazione Le Contemporanee.



Dalle cifre sull'economia emerge che il 40,6% delle imprese nel Regno è oggi guidato da donne, mentre la rappresentanza femminile nel Consiglio della Shura ha raggiunto il 20%. Anche nel mondo della formazione, con il 49,4% della popolazione studentesca rappresentato da ragazze e il 54,5% del corpo docenti composto da donne. Nel programma saudita anche l'obiettivo di aumentare la partecipazione nel settore digitale, con un aumento del numero di donne nel settore delle telecomunicazioni del 24,9%. L'analisi della crescita femminile è emerso in un incontro nato per rafforzare il dialogo tra Italia e Arabia Saudita sulle strategie per l'empowerment femminile e l'occupazione, condividendo esperienze e best practices per favorire l'inclusione e la crescita delle donne nel mondo del lavoro.



I forti passi avanti dell'Arabia Saudita vengono dall'introduzione nel Paese di misure innovative per sostenere l'occupazione femminile, tra cui programmi come Qarra, a supporto delle madri lavoratrici, e Wusool, per facilitare gli spostamenti casa-lavoro. Sono state inoltre avviate iniziative per il lavoro freelance, part-time e da remoto, fondamentali per ampliare le opportunità anche nelle aree meno servite. Sul fronte della formazione, il programma Women's Leadership Training Initiative, realizzato in collaborazione con INSEAD, ha già formato 958 donne per ricoprire ruoli decisionali nel settore pubblico e privato. Una delle tematiche centrali nel corso del dibattito è stata la necessità di attuare politiche mirate e una revisione normativa per agevolare l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro e anche la loro ascesa in ruoli di leadership.



All'evento hanno partecipato esponenti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale, tra cui Mohammed Mubarak, responsabile dell'Ufficio culturale della Reale Ambasciata dell'Arabia Saudita in Italia; Valeria Manieri, Co-fondatrice di Le Contemporanee; Afaf Al Aqil, Coordinatore della sezione culturale della Reale Ambasciata dell'Arabia Saudita in Italia; Cristina Mazzamauro, avvocato e partner di Tonucci & Partners; e l'ex ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità, Elena Bonetti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA