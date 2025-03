Tunisia, al via la selezione di candidati per lavoro in Italia

TUNISI - L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) in Tunisia ha annunciato l'avvio del processo di reclutamento per opportunità di lavoro in Italia destinate a giovani tunisini, in particolare nei settori dell'edilizia, logistica e installazione di superfici solide.



L'iniziativa rientra nel quadro del programma Thamm Plus, co-finanziato dall'Unione Europea e dal ministero dell'Interno italiano, che ha lo scopo di facilitare la mobilità della forza lavoro qualificata e formata tra Marocco, Tunisia e Italia. I candidati interessati sono invitati a presentare la propria documentazione all'ufficio per l'impiego e il lavoro autonomo (ANETI) piu' vicino e a registrarsi tramite la piattaforma online dedicata. I candidati, precisa l'OIM, devono avere un'eta' compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda, essere in possesso di un certificato di competenza o di un diploma professionale equivalente, oppure aver superato un test professionale che convalidi le loro competenze nei settori interessati.



L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "Verso una governance globale delle migrazioni e della mobilita' dei lavoratori in Nord Africa" implementato dall'OIM. Thamm Plus mira a migliorare l'occupabilità dei giovani tunisini e a stabilire percorsi regolari sostenibili in particolare per il settore edile italiano.



Finora, 100 partecipanti hanno già completato la loro formazione, mentre altri 200 stanno attualmente seguendo una formazione tecnica dopo aver terminato i corsi civici e linguistici, rafforzando al contempo le capacità di istruzione professionale in Tunisia. I candidati selezionati ricevono una preparazione completa, tra cui formazione in lingua e cultura italiana, istruzione sulla sicurezza sul lavoro e formazione tecnica specializzata prima di iniziare il loro impiego in Italia.

