L'Egitto punta a consolidarsi nello spazio per l'Africa

IL CAIRO - Il potenziamento dell'osservazione della Terra e il consolidamento del ruolo dell'Egitto nello "spazio africano", ampliando le applicazioni satellitari in vari settori, è stato indicato come un obbiettivo del Cairo dal presidente esecutivo dell'Agenzia spaziale egiziana, Sherif Sedky, intervenendo al 40/o Simposio Internazionale sul Telerilevamento dell'Ambiente in corso da lunedì fino a domani presso il Farnborough International Exhibition & Conference Centre, nel Regno Unito. E' quanto emerge da una nota diffusa dall'Ufficio stampa del governo egiziano.



Nel suo intervento Sedky ha sottolineato l'importanza del telerilevamento per la protezione dell'ambiente e il ruolo dell'agenzia nel rafforzare le sue capacità con il lancio di satelliti specializzati e lo sviluppo di applicazioni avanzate.



L'Ad ha evidenziato che la presenza dell'Agenzia spaziale egiziana all' "International Symposium on Remote Sensing of Environment", rientra nella strategia di aggiornamento sugli ultimi sviluppi nel settore e di cooperazione con la comunità scientifica internazionale per affrontare le sfide ambientali.





